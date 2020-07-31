فحوص الـ pcr لمخالطي المصابين الستة في فنيدق سلبية

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

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أوضحت خلية الأزمة في بلدية فنيدق واتحاد بلديات جرد القيطع في محافظة عكار في بيان الى انه ” تطبيقا للحملة التي أطلقها اتحاد بلديات جرد القيطع برنامج (سلامتي) لمواجهة أزمة كورونا بدعم من شركة Skl السويدية وبالتعاون مع جامعة البلمند ومستشفى خلف الحبتور والصليب الأحمر اللبناني وخلية الازمة في بلدية فنيدق، فقد تم أخذ 14 عينة pcr للمخالطين من الدرجة الأولى ( أهالي المصابين الـ 6) يوم أمس، حيث تم نقلها الى مختبرات جامعة البلمند وجاءت نتائجها سلبية”.

وناشدت الخلية الأهالي “استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية”، داعية المخالطين إلى “مواصلة الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما إذ ان إمكانية وجود الفيروس كبيرة وإن كانت النتيجة في البداية سلبية”.

وختمت: “نطلب منكم التعاون مع البلدية والتزام الارشادات الوقائية وعدم الاستهتار بأي نوع من أنواع المخالطة الجسدية مع أي شخص مصاب أو مخالط لتخطي هذه الازمة”.

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