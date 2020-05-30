فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة… “غيب”

طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة “غيب” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مطلع الأغنية: “غيب عن عيني لو مرتاح… واعتبره حب وراح وانساني… عن نفسي مش هانساك… روح مش فارقه عندي كتير.. جوايا حب كبير… وكفاية اللي انا عشته معاك”.

وفي اقل من ساعة حققت الاغنية 41 الف مشاهدة، و”غيب” تأتي بعد نحو شهرين من أغنية “بتوحشيني”، التي حققت نحو 7 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعيد. وعاد فضل شاكر من الاعتزال قبل نحو عامين، وطرح عدداً من الاغنيات.

وكان فضل شاكر ظهر قبل ايام في بث مباشر عبر حسابه على “إنستغرام”، في لقاء مع جمهوره حيث تحدث عن أعماله الفنية الجديدة، كما قدّم مجموعة مميزة من أغنياته.

فضل شاكر الذي برأته المحكمة العسكرية من قتْل عناصر من الجيش اللبناني ومن تُهم الإرهاب، بحكم غيابي صدر في 28 أيلول 2017 تمّ تجريمه بتهمٍ أخرى أدت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك في ختام المحاكمات في القضية المعروفة بـ”أحداث عبرا”- صيدا ، التي وقعت صيف 2013 بين مجموعة الشيخ أحمد الأسير وبين الجيش اللبناني .

وبعيد صدور الحكم غرّد شاكر، مطْلقاً مواقف عدة، منها أن “الذي تعامل مع الإحتلال الإسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل الرئيس رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو إلقاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حرّ طليق. لكن مَن وقف بوجه بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلماً 15 عاماً مع الأعمال الشاقة، شكراً لعدالتكم”.

محبو فضل شاكر ينتظرون صدور عفو عام يشمله وعودته الى المسرح من جديد.