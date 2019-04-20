فضيحة تهز لبنان: شبكة احمدوفيتش الوهمية بالاسماء والتفاصيل

بعد جهد دام اكثر من ثلاثة اشهر تم الكشف عن شبكة الحسابات المزورة التي تروج اكاذيب وتنشر الشائعات وتمعن في عمليات التحريض والقدح والذم، وهي مجموعة يديرها صاحب الحساب الوهمي الشهير والمغلق المسمى احمدوفيتش، والذي استبدل حسابه بمجموعة من الحسابات الوهمية لعدد من الأشخاص، فيهم ثلاثة أساسيين سنكشف أسماءهم في هذا التحقيق، كما سنعرض بعضا من المعلومات الكثيرة التي نملكها عنهم وعن محركيهم والمشغلين، وسنبقي شخصية مهمة منهم قيد الكتمان حاليا ريثما تكتمل المعطيات والتحريات حولها.

اما بالنسبة لأصحاب الحسابات الثلاثة فهي: مطفي الاسم: سامر السبع المهنة مدير في بنك لبناني كبير فرع الحمرا مقيم في بيروت متأهل يملك ثلاثة حسابات وهمية.

يعمل تحت غطاء سياسي ملتبس، وهدفه الإساءة الى دولة الرئيس نجيب الميقاتي بكل الطرق ويستهدف سياسات المملكة العربية السعودية في لبنان ويتناول القوات اللبنانية بشكل مركز، ويعمل على تصفية بعض الحسابات الخاصة مع سمير جعجع ووزراء ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الشخصيات الحليفة للسعودية في لبنان. زينة الاسم زينة حيدر مقيمة في بيروت متأهلة من شخص ينتمي لاحد حزبي الثنائية الشيعية.

ويعتقد انه يملي عليها في بعض الأحيان اجندات سياسية. يتولى حسابها مهمة الهجوم على السعودية و الشخصيات الحليفة لها من سياسيين وإعلاميين، وعلى القوات اللبنانية والرئيس الميقاتي.

اضافة الى قيامها بتوجيه إساءات شخصية تصريحا وتلميحا لقيادات سعودية بارزة. تملك حسابا وهميا آخر لكنه غير نشط بس هيك الاسم بتول الشريف مقيمة في بيروت عزباء المهنة: مديرة في بنك لبناني كبير فرع المزرعة. ولهذا السبب اطلق عليها بعض ناشطي التويتر اسم عذراء المزرعة .

يتركز هجومها بشكل عنيف على القوات اللبنانية ورئيسها وتستهدف الحزب الاشتراكي ووزرائه وحلفاء السعودية في احيان كثيرة اضافة الى هجومها على الميقاتي وتياره وبعض الانتقادات المتفرقة لشخصيات الهامشية في التيار الوطني الحر .

تملك حسابا وهميا آخر نشط اما بالنسبة لصاحبة حساب بهيجة وصاحبة حساب غنى جابر و آخرين فنملك كامل هوياتهم والمعلومات عنهم ومراكز إقامتهم بين بيروت والشمال والخليج وصولا الى ارقام الهواتف التي يستعملونها، لكن لا داعي لإبراز هوياتهم حاليا كونهم مجرد تابعين ولاعبين ثانويين في تركيبة احمدوفيتش.

المريب في هذه المجموعة انها تحاول ان تظهر وتوحي بأنها جزء من ماكينة تيار المستقبل الاعلامية، وتقوم بترويج الأكاذيب والشائعات بطريقة منظمة، ولكنها تهاجم بعنف شديد وبسوقية كل من يتحالف معهم التيار الأزرق في لحظات مريبة، ولكن تبعا لأجندة واضحة !!!

فقد هاجمو القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي خلال تشكيل الحكومة الاخيرة للحريري، في حين كان يسعى الحريري بكل جهده الى اعتماد سياسة صفر مشاكل مع جميع الأطراف. يُذكر ان عراب المجموعة احمدوفيتش كان قد شن منذ اشهر حملة تشهير شخصية على النائب ستريدا جعجع، الامر الذي احدث ازمة سياسية بين المستقبل والقوات اللبنانية استدعت تدخلا مباشرا من الرئيس سعد الحريري للملمة الموضوع وتدارك تداعياته.

وطلب الحريري بعد تلك الحادثة الى القوى الأمنية التحري عن صاحب حساب احمدوفيتش، الذي ما لبس ان اقفل حسابه وعاد ليطل بهذه المجموعة الجديدة من الحسابات الوهمية بنفس الروحية والتوجه وذات المحرك.

وقد قامت مؤخرا هذه المجموعة بهجوم شتائمي على تيار العزم في ذروة تحالفه مع تيار المستقبل ، وشنت حملة تشهير شخصية على الرئيس نجيب الميقاتي قبل وخلال انتخابات طرابلس الفرعية. فقام تيار العزم بطلب استفسارات من أمين عام تيار المستقبل ومكتب الرئيس الحريري.

ولكن الجواب كان” الا علاقة مطلقا للتيار بهذه “المجموعة المشبوهة”، التي تبين انها تستغل علاقاتها ومراكز عملها، لتمارس حملة تشهير وقدح وذم وتروج لأكاذيب تخالف توجهات الحريري ومصالحه السياسية، وتحرجه مع الحلفاء وامام بعض الخصوم.

والجدير ذكره ان مراسلات أفراد المجموعة أظهرت انها تعتمد خطة على مرحلتين، تقضي المرحلة الاولى بالهجوم على حلفاء المستقبل وبعض الخصوم.

فقد هاجمو القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي خلال تشكيل الحكومة الاخيرة للحريري، في حين كان يسعى الحريري بكل جهده الى اعتماد سياسة صفر مشاكل مع جميع الأطراف. يُذكر ان عراب المجموعة احمدوفيتش كان قد شن منذ اشهر حملة تشهير شخصية على النائب ستريدا جعجع، الامر الذي احدث ازمة سياسية بين المستقبل والقوات اللبنانية استدعت تدخلا مباشرا من الرئيس سعد الحريري للملمة الموضوع وتدارك تداعياته.

وطلب الحريري بعد تلك الحادثة الى القوى الأمنية التحري عن صاحب حساب احمدوفيتش، الذي ما لبس ان اقفل حسابه وعاد ليطل بهذه المجموعة الجديدة من الحسابات الوهمية بنفس الروحية والتوجه وذات المحرك.

وقد قامت مؤخرا هذه المجموعة بهجوم شتائمي على تيار العزم في ذروة تحالفه مع تيار المستقبل ، وشنت حملة تشهير شخصية على الرئيس نجيب الميقاتي قبل وخلال انتخابات طرابلس الفرعية. فقام تيار العزم بطلب استفسارات من أمين عام تيار المستقبل ومكتب الرئيس الحريري.

ولكن الجواب كان” الا علاقة مطلقا للتيار بهذه “المجموعة المشبوهة”، التي تبين انها تستغل علاقاتها ومراكز عملها، لتمارس حملة تشهير وقدح وذم وتروج لأكاذيب تخالف توجهات الحريري ومصالحه السياسية، وتحرجه مع الحلفاء وامام بعض الخصوم.

والجدير ذكره ان مراسلات أفراد المجموعة أظهرت انها تعتمد خطة على مرحلتين، تقضي المرحلة الاولى بالهجوم على حلفاء المستقبل وبعض الخصوم.

المصدر: صفحة كشف المستور على فيسبوك