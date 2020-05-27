فهمي: اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات والسلطات والاجهزة وحتى بالقضاء

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

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اعتبر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين.

وكتب فهمي عبر “تويتر”، “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين”.

وقال، “المسألة أن اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات والسلطات والاجهزة، وحتى بالقضاء الذي يبقى عليه ان يكون أول المبادرين للعمل على استعادة هذه الثقة المفقودة”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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