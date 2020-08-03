فهمي: تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع

شدّد وزير الداخلية محمد فهمي على أنّ “تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع، وهذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية حصراً”.

وأكد رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، “خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي”.

ولفت لـ”الجمهورية” الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: “هل يجوز أن ألغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لأنه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين”. وقال: “انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية”.

وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، “ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا”.