فهمي: تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شدّد وزير الداخلية محمد فهمي على أنّ “تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع، وهذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية حصراً”.

وأكد رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، “خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي”.

ولفت لـ”الجمهورية” الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: “هل يجوز أن ألغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لأنه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين”. وقال: “انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية”.

وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، “ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر الجمهورية
شاهد أيضاً

حسن: اللجنة العلمية ستوصي بإقفال عام لمدة 15 يوماً في حال كان التقييم سلبياً

وصول وزير الخارجية اللبناني إلى السراي الحكومي لتقديم استقالته

عبدالصمد تعلن عن نتائج فحوصات الـPCR في وزارة الإعلام

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية