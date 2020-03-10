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في ظل انتشار كورونا.. نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يحذر من كارثة!

شدد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان” على أنه لا يمكن نشر مرضى كورونا في كل المستشفيات حفاظا على صحة باقي المرضى، إنما من الأنسب حصرهم بأماكن ومستشفيات محددة وهو قرار اتخذته النقابة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 

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مشيرا الى انه بالإمكان تخصيص مراكز محددة في المناطق لوضع المشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي. وفي هذا الصدد، اقترح إعادة فتح أبواب المستشفيات الخاصة المقفلة لهذا الغرض وكذلك استخدام فنادق تابعة للدولة مثل فندق كواليتي ان في طرابلس.

هارون تحدث عن أزمة تلوح في الأفق على مستوى المستلزمات الطبية الوقائية التي تُستخدم في العزل الصحي إضافة الى المعدات الطبية كأجهزة التنفس الاصطناعي، موضحاً ان هناك ثمانمئة وخمسين جهازاً حاليا إلا أن ما هو متوفّر منها للاستخدام مع مرضى كورونا لا يتعدى مئتين وخمسين جهازاً وبالتالي إذا ارتفعت حصيلة الإصابات تحلّ الكارثة.

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