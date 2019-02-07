بالفيديو: في لبنان.. دعاها إلى الغداء في مطعم راقي ثم قام بما لا يخطر على عقل معها !

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صفحة “وينيه الدولة” والمعنية بنشر قضايا عدة مختلفة بالشأن اللبناني من مخالفات القانون المتعلقة بالسير والسرقة وصولاً إلى الجرائم الكبرى.

تعتمد صفحة “وينيه الدولة” على المصادر المختلفة التي تقوم بإمدادها بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها أجهزة الهواتف أو كاميرات المراقبة والمتعلقة بأحداث وقضايا مختلفة.

ويظهر في المقطع المنتشر صعود الشباب والفتاة بالمصعد وأثناء ذلك قام الشاب بالتقرب من الفتاة وتقبيلها والتودد لها.

قصة حصلت فعلا يوم الاحد عندما اقدم احد الشبان على دعوة صديقته المقربة للغداء في احدى المطاعم في مدينة صيدا، وعند انتهائهم من الطعام قام الشاب بالفرار من المطعم من دون دفع ثمن الفاتورة تاركا صديقته من دون مال او معين مما اضطرها هي ايضا ان تفر من المطعم من دون دفع الفاتورة…

وقالت صفحة “وينيه الدولة” بعد ان كنا قد نشرنا فيديو يوثق قيام احد الشبان بالايقاع بفتاة ساذجة داخل احدى مطاعم صيدا وليهرب تاركا الفتاة من دون المال لدفع فاتورة المطعم مما اضطرها الى الهرب بطريقة مهينة ومعيبة…

وبعد ان قمنا بنشر الفيديو طالبين مساعدتكم في التعرف عليه.

تمكنا من معرفة كامل هويته نعرضها عليكم كما وردت:

انه علي البرجي من دير قانون راس العين، ويقيم بالقرب من ساحة البلدة وهو من عائلة مقتدرة مادياً.

نرجو من علي البرجي التوجه الى المطعم المذكور ودفع الفاتورة والاعتذار من الفتاة على الصدمة النفسية والمعنوية التي تسببت لها بها وشكرا…

ولم يتم حتى اللحظة معرفة ما إذا قام الشخص المذكور بدفع فاتورة المطعم والإعتذار عن الفعل الجرمي الذي قام به بحق المطعم وبحق الفتاة التي كانت برفقته.

والأصل حتى وإن قام بدفع الفاتورة فعلى القوى الأمنية الأخذ بعين الإعتبار بأن ما إرتكبه هذا الشاب هو فعل جرمي يجب أن يتم محاسبته عليه حتى ولو تنازل أصحاب الحق الخاص حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال من قبل أشخاص آخرين بدعوى أنه لن يتم محاسبتهم على فعلتهم.