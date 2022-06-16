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قائد الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول شن هجوم في 9 اتجاهات

منذ دقيقة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال فاليري زالوجني قائد الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء إن روسيا ركزت هجومها الرئيسي في شمال منطقة لوجانسك حيث تحاول شن هجوم متزامن في تسعة اتجاهات.

وأضاف في منشور على الإنترنت أن القوات الأوكرانية “تواصل الكفاح ببسالة (دفاعا) عن منطقة لوجانسك”، مشيرا إلى أن الروس يستخدمون الطائرات والقذائف الصاروخية والمدفعية.

من جهته أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن “امتننانه” لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية الإضافية لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي إنّ “الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار.. أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس”، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.

وأضاف “أنا ممتنّ أيضا للقيادة (الأميركية) في حشد مساعدة كل الشركاء”.

كما أكد أنه ناقش أيضا مع الرئيس الأميركي “الوضع التكتيكي في ساحة المعركة وكيفية تسريع انتصارنا”.

وأردف “أناضل كلّ يوم من أجل حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدّات اللازمة.. لكنّ الشجاعة والحكمة والمهارات التكتيكية لا يمكن استيرادها. وأبطالنا لديهم هذه”.

في سياق آخر، قال زيلينسكي إنّه أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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