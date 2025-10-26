قبلان يحذر: الدولة تخنق الجنوب وتنتقم من من دافعوا عن لبنان

شدد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، على أن “الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام”، داعياً في نداء لكل اللبنانيين ولمن يهمه الأمر، إلى فهم لبنان في إطار تأسيسه وطبيعة تكوينه وميثاقيته، بما يمنح القدرة على تقييم أداء السلطة السياسية ومسؤولياتها تجاه الجنوب اللبناني وطائفة المقاومة.

وأشار قبلان إلى أن الجنوب اللبناني دفع أثماناً تاريخية لتوظيف لبنان في القضايا العربية والفلسطينية، ولتاريخ الاحتلال الإسرائيلي، وكان دوماً حاضراً في مواجهة التحديات الإقليمية، إلا أن الدولة لم تقم بدورها في دعمه، بل اعتمدت سياسة عقابية تجاه المناطق الأمامية.

وأضاف أن المشهد الحالي يعكس دولة تخنق شعبها وثوارها الوطنيين وتمنع عنهم القدرة على البقاء، متجاهلة أخطر تهديدات الاحتلال الصهيوني اليومية، وموضحاً غياب أي برامج وطنية لدعم الجنوب أو إعادة إعمار القرى المهجّرة، وغياب الإعلام والدبلوماسية التي تعكس تضحيات من استردّوا لبنان وحرّروا بيروت.

وحذّر قبلان من استمرار هذه السياسات، قائلاً إن “من يعيد توظيف السلطة لتكون ضد شعبها أمر خطير للغاية”، مؤكداً أن المسامحة ممكنة، لكن لا على حساب قتل أو عزل أو إضعاف أهل الجبهة الوطنية، مشدداً على ضرورة تصحيح السياسات الوطنية والإغاثية فوراً.

وختم قبلان بالتأكيد على وحدة اللبنانيين، وأن الدولة الحقيقية لا تبنى على الانتقام والحصار، بل على العدالة والشراكة والمساواة بين جميع المواطنين، مؤكداً أن التاريخ يشهد على تضحيات الطائفة الجعفرية في الدفاع عن لبنان ووحدته الوطنية.