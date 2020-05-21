قضاة التحقيق في الشمال عقدوا جلسات استجواب لـ38 موقوفاً عبر البوابة الإلكترونية

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تابع قضاة التحقيق في الشمال عقد جلسات الاستجواب عن بعد عبر البوابة الإلكترونية.

وتم استجواب 38 موقوفاً وفق الجدول الآتي:

– قاضي التحقيق بلال الضناوي استجوب 21 موقوفا وأصدر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية.

– قاضي التحقيق جناح عبيد استجوب 11 موقوفا وأصدر 6 مذكرات توقيف وجاهية و 5 قرارات ترك بسند إقامة.

– قاضية التحقيق جوسلين متى استجوبت 3 موقوفين وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية واحدة وقراري ترك بسند إقامة.

– قاضي التحقيق داني الزعني إستجوب 3 موقوفين وأصدر ثلاث مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.

-القاضية هدى الحاج أجرت إستجوابين عن بعد وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية واحدة وقرارا بالإستعاضة عن التوقيف.

– قاضي التحقيق ناجي الدحداح استجوب 4 موقوفين عن بعد، فترك إثنين بسند إقامة وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق موقوف وقرارا باستمرار التوقيف في حق آخر.