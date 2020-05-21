قضاة التحقيق في الشمال عقدوا جلسات استجواب لـ38 موقوفاً عبر البوابة الإلكترونية
تابع قضاة التحقيق في الشمال عقد جلسات الاستجواب عن بعد عبر البوابة الإلكترونية.
وتم استجواب 38 موقوفاً وفق الجدول الآتي:
– قاضي التحقيق بلال الضناوي استجوب 21 موقوفا وأصدر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية.
– قاضي التحقيق جناح عبيد استجوب 11 موقوفا وأصدر 6 مذكرات توقيف وجاهية و 5 قرارات ترك بسند إقامة.
– قاضية التحقيق جوسلين متى استجوبت 3 موقوفين وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية واحدة وقراري ترك بسند إقامة.
– قاضي التحقيق داني الزعني إستجوب 3 موقوفين وأصدر ثلاث مذكرات توقيف وجاهية في حقهم.
-القاضية هدى الحاج أجرت إستجوابين عن بعد وأصدرت مذكرة توقيف وجاهية واحدة وقرارا بالإستعاضة عن التوقيف.
– قاضي التحقيق ناجي الدحداح استجوب 4 موقوفين عن بعد، فترك إثنين بسند إقامة وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق موقوف وقرارا باستمرار التوقيف في حق آخر.