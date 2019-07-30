قمة روحية مسيحية-إسلامية في دار الموحدين الدروز

بعد انقطاع دام نحو سنتين، من المقرّر ان تنعقد القمة الروحية الإسلامية – المسيحية في دار طائفة الموحدين الدروز، اليوم الثلاثاء، في بيروت بدعوة من شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن.

وأبلغت أوساط متابعة “اللواء” بأنّ “الانقسام السياسي الحاد في البلاد الذي أدى إلى تعطيل مجلس الوزراء، ومخاطر تأخير إقرار الموازنة في ظل التصنيف المالي المتراجع للبنان، واحتمال ضياع فرص الدعم المالي الدولي للحكومة، كلها عوامل حتمت تعجيل عقد القمة في هذه الظروف لتحريك الماء السياسي الراكد، خاصة بعد ارتفاع نبرة الخطاب المتشنج وبروز لغة التحدي والتهديد والعناد، مما يهدد جديا بعودة التوترات المسلحة إلى الشارع تحت أدنى سبب أو ذريعة”.

وسيركّز القادة الدينيون خلال القمة على تأكيد التمسّك باتفاق الطائف، لا سيما الصلاحيات الدستورية وحصر مبدأ المناصفة في وظائف الفئة الأولى، وتكريس المصالحات الوطنية التي حصلت بين اللبنانيين، والحؤول دون المس بها أو استعادة مفردات فترة الحرب الأهلية”.

المصدر اللواء