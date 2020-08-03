قوى الامن: توقيف شخص أقدم على سرقة عدد من السيارات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ الآتي:

“بتاريخ 24-7-2020، وأثناء قيام دورية من فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي بمهمة حفظ الامن والنظام اشتبه عناصرها بسيارة من نوع “نيسان” لون أحمر مركونة إلى جانب الطريق في بلدة جون-الشوف.

وعلى الأثر، ومن خلال الاستقصاءات التي قام بها عناصر الفصيلة المذكورة، تبين أن السيارة مسروقة، وتم تحديد هوية المشتبه به بسرقتها، ويدعى:

– م. ج. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

بتاريخ 31/7/2020 ونتيجة المتابعة، توافرت معلومات عن أن المذكور سيتردد إلى المنطقة ذاتها، حيث نصب له كمين محكم، وجرى توقيفه على متن سيارة نوع “نيسان” عمومية، تبين أيضا أنها مسروقة.

بتفتيشه والسيارة، عثر على /7/ مفاتيح يستخدمها في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة عدد من السيارات من منطقة طريق الجديدة ونقلها إلى جون لاستعماله الشخصي والتنزه بها، ثم بيعها. كذلك اعترف بتعاطي المخدرات .

بالتوسع بالتحقيق معه من قبل عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، تبين ان بحقه /9/ أسبقيات بجرم ترويج وتعاطي المخدرات، التي كان يستحصل عليها من شخص يدعى: _ م. ن. (مواليد عام 1973، سوري) تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه.

جرى تسليم السيارتين إلى مالكيها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطي”ن.