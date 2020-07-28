كشف ميداني على برادات لحوم وأجبان وخضار مثلجة في صيدا

صيدا
صيدا

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نفذ فريق من مراقبي مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم كشفا ميدانيا في مدينة صيدا على برادات لتخزين اللحوم المبردة والاجبان، واخرى للخضار المثلجة، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة، تم بنتيجتها التأكد من تاريخ صلاحية المواد الموجودة فيها وتطبيق الشروط الصحية اللازمة لتخزينها وتبريدها.

كما تم التحقق من مصادر الشراء والاطلاع على الفواتير التي بينت التزام اصحاب البرادات الاطر الصحية السليمة. وأعطي العاملون التوجيهات الوقائية من الوباء في ما خص ارتداء الكمامة والمحافظة على النظافة الذاتية، حرصا على الصحة الخاصة والعامة في آن.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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