كنعان: لاستكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة وإداراتها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

وقال كنعان بعد الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، إنّ “التقرير الذي بين يدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة إلى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول إلى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 مليار أو 70 مليار دولار. بالرغم من أن التشريح الحاصل راهنًا، هو بعد وقوع الواقعة ووفاة المريض، إذ يا ليتهم تحركوا عندما قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال والموازنة من 13 عامًا، قبل الانهيار المالي عندما قمنا بالتدقيق البرلماني بحسابات الدولة وماليتها العامة وأعلنا عن معظم المخالفات التي نحنا بصددها اليوم إنما بعد الانهيار”.

وأضاف: “النقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل إلى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في العام 2019”.

وأوضح كنعان أنّ “حاكم المصرف المركزي بالإنابة أعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة “الفاريز ومارشال” أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لا سيما أن المجلس النيابي أقر قانونًا ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أنّ حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها”.

وفي ما يتعلّق بالثغرات والمخالفات، أوضح كنعان “أن ملف التدقيق الجنائي أحيل إلى القضاء. وكان للعديد من الزملاء النواب، ومني، كلام عن التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 على كل حسابات الدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2017. “وقامت القيامة في وقتها”. وكنا في حينه قد عقدنا 54 جلسة، وشكّلنا لجنة تقصي حقائق، بموجب المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وخرجت بخلاصات صادمة حول الهبات التي ذهبت إلى حسابات خاصة في مصرف لبنان وسلفات الخزينة التي لم ترد بنسبة 92%، وعدم تسجيل القروض وقيودها رسميًا في حساب الخزينة أو خارجه. وقد حوّلنا هذا الملف إلى القضاء، وخرجت وزارة المال بتقرير في العام 2019 وحوّلته إلى ديوان المحسابة، يتضمن 27 مليار دولار، بعد الضغط والمتابعة من لجنة المال، يشكّلون أموالاً صرفت من دون قيود سليمة واحترام القوانين ولم تدخل في حسابات الخزينة بمعظمها”.

كنعان تابع: “هذا يعني أن العملية ليست مسألة تشاطر وتبجّح، بل هي مسألة متابعة. فمنذ العام 2010، وقبل 13 سنة من اليوم، و9 سنوات من الانهيار، قرعنا جرس الإنذار، وحوّلنا ملفات، وأرسلنا كل التفاصيل الى ديوان المحاسبة، وكذلك فعلت وزارة المال بعد 9 سنوات على بدئنا عملية التدقيق. فماذا حصل بهذه الملفات قضائيًا؟ لذلك، فكان التركيز اليوم أيضًا في لجنة المال والموازنة على مواكبة عمل القضاء حتى ولو احتجنا إلى جلسات. فنحن لسنا السلطة القضائية ولا التنفيذية التي عليها احترام القوانين وعقول الناس بإجراء التدقيق في موجودات المصارف والقطاع العام وعائداتها عندما تتحدث عن قانون استعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، حتى إذا توزّعت المسؤوليات على الدولة والقطاع المصرفي والمصرف المركزي، يكون لدينا الوضوح الكامل في كيفية تقريش الحقوق، “وشو بيطلع للمودع” وعلى كم سنة سيتم التقسيط؟ لا سيما أن الواقع المالي والنقدي يجب أن يرتكز على أرقام مدققة يا أصحاب المعالي والدولة”.

وأكد كنعان “ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات”.