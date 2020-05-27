كنعان: هدفنا انهاء الانقسام حول مقاربات الخطة وارقامها بين الحكومة و”المركزي” والمصارف

عقدت اللجنة الفرعية لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة جلستها الاولى في ساحة النجمة برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد النائب كنعان “ضرورة توحيد الارقام”، معتبراً ان “هناك مسؤولية وطنية كبيرة لإنجاز هذا الأمر، مع الخيارات التي تحمي الاقتصاد والمودعين وتؤمن استمرارية الاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به”.

وأدلى وزير المال غازي وزنة بمنطلقات ارقام الحكومة واعتبرها “غير منزلة وقابلة للتفاوض”. وشكر رئيس اللجنة على دعوته “لأنها شكلت معالجة لإشكالية اساسية من خلال الحوار مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ويسد هذه الثغرة بموضوع الورقة الحكومية”. وأكد “ضرورة حصول اجتماعات متتالية لإنهاء هذا الامر”.

عقب الجلسة، قال كنعان، “كان اجتماعا مهما وجديا هو الاول للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة التعافي الاقتصادية وبداية تنسيق جدية بين الفرقاء المعنيين بالملف وبانقاذ البلد، وهناك تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف وصولا الى الخيارات التي تؤمن استعادة الثقة وحماية المودعين”.

واكد ان “‏هدفنا تحصين الموقف اللبناني امام المراجع التمويلية الدولية والمحلية بشفافية ومهنية عالية، من خلال انهاء حالة الانقسام الراهنة حول مقاربات الخطة وخياراتها وارقامها، وأتوقع بناء على معطيات اجتماع اليوم، ان ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل ولو تتطلب الامر جلسات متتالية”.

وشكر النائب كنعان لوزير المال “الانفتاح الذي ابداه والحوار الجدي والبناء الذي حصل معه حول مختلف النقاط والشرح الذي قدمه، ما افسح المجال امام امكانية الوصول الى مقاربة واحدة في هذا المجال”.