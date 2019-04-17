لا مجلس وزراء غداً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكرت مصادر رسمية ان مجلس الوزراء لازال ينتظر التوافق على إجراءات التخفيضات قبل عرض الموازنة عليه، علما ان لا جلسة للمجلس غداً الخميس، لا في قصر بعبدا ولا في السراي الحكومي، وتردد ان السبب ربما يعود لمصادفة الخميس بيوم خميس الأسرار قبل الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، أو بسبب سفر الرئيس الحريري إلى الخارج للقاء عائلته والاحتفال معها بعيد ميلاده.

المزيد من الأخبار

حرق وقطع طرق… تحركات مفاجئة لمتقاعدين عسكريين من مختلف…

رخصة مصنع تفجر خلافاً بين جنبلاط وحزب الله

وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الوزراء لم يتبلغوا أي موعد محتمل لجلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة للشروع بدراسة مشروع الموازنة، مشيرة إلى ان جدول أعمال لجلسة تعقد غداً الخميس في السراي وزّع أمس على الوزراء، ثم تمّ سحبه لجدول يتضمن بنداً وحيداً وهو دراسة خطة شركة ماكينزي، ومن ثم أعلن ان لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع.

 

المصدر اللواء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

حزب الله: لخطة ترشيدية إنقاذية كاملة

أخبار لبنان

برّي يجزم: الأولوية للموازنة ولا مسّ بسلسلة الرواتب

أخبار لبنان

‏”نفير” الموازنة أطلق ومعارضة اقتراح باسيل بالجملة

أخبار لبنان

شد الأحزمة أو الهاوية

أخبار لبنان

“ثورة جياع” في لبنان؟

أخبار لبنان

باسيل يُخوف الناس