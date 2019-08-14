لبنان اليوم: استراحة محارب… و”تسونامي نفايات” من جديد

لا تزال الصورة الأساسية التي تطفو على وجه الأجواء السياسية لقاء المصارحة والمصالحة الذي عرّبه الرؤساء الثلاثة في بعبدا لطي صفحة حادثة قبرشمون والبساتين والتي عطّلت الحكومة لأكثر من شهر. وشكّلت عطلة عيد الأضحى استراحة محارب لتثبيت الوعود وإيفاء بالوعود التي رافقت المصالحة.

ولكن كل الأنظار تتركّز على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن التي تنقسم إلى شقين: الأول، مرافقة الحريري ابنته لدخول احدى الجامعات الاميركية، والثاني، اللقاء المرتقب غداً الخميس مع وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو. وبعده سيلتقي المشرف على ملف مفاوضات الترسيم للحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل دايفيد شينكر، الى جانب لقاءات مع اعضاء لجنتي الخارجية والدفاع في الكونغرس الأميركي. وفي السياق عينه، يقبل لبنان على “امتحان راسب” مع اقتراب صدور تقرير “ستاندرد آند بورز” بين 17 و23 آب الحالي والذي سيصنّف لبنان في خانة السلبية.

داخلياً، علمت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتحرك قريباً للقيام بمصالحة فعلية بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

في سياق منفصل، ينصرف رئيس الجمهورية الى اعطاء الأولوية للأوضاع الاقتصادية والمالية، من اجل الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات التي أُقرّت في لقاء بعبدا الاقتصادي.

بيئياً، تلوح في الأفق أزمة “تسونامي النفايات” التي بدأت طلائعها بالظهور على شاكلة موجات متعاقبة تجتاح أقضية الشمال الأربعة.

المصدر موقع القوات اللبنانية