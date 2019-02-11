لبنان وسوريا على موعد مع عاصفة ثلجية الخميس والثلوج على إرتفاع 700 متر

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أفاد المهندس علي جابر بأن منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يبدأ الخميس و يستمر حتى الأحد حيث تنتهي أجواء الطقس المتقلب غداً لينتظر لبنان منخفض جوي يحمل كمية وفيرة من المتساقطات مع ثلوج ورياح .

ما هي مواصفات المنخفض القادم:

يبدأ ذلك المنخفض العاصف الخميس حيث تنشط الرياح التي تكون جنوبية غربية شديدة أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار ستكون غزيرة وللجنوب حصة كبيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط غزير للبَرَد الى جانب تساقط ثلوج على يبدأ من ارتفاع 1200 متر لينخفض الى حدود الـ700٠ متر بين يومي الجمعة والسبت القادمين ومن المتوقع أن يستمر المنخفض لمدة 72 ساعة.

تجدر الإشارة الى هذا المنخفض لن يكون الأخير حيث سنكون عرضة للعديد من المنخفضات الجوية حتى آخر شهر شباط.

العاصفة تضرب سوريا

أطلق المتنبئ الجوي باسل كيلاني عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي تحذيرات متكررة تخص المنخفض القطبي القادم وأيام الذروة لفعاليته .

وقال كيلاني أن سلسلة من المنخفضات المتوسطية ذات التاثيرات القطبية ستتمركز قرب قبرص في الأيام القادمة ، و سيستمر تاثيرها حتى 25 شهر شباط الجاري مع حالات انقطاعات بين المنخفضات .

وأضاف أنه بدءا ً من يوم الخميس القادم سبدأ دخول منخفض قطبي بارد إلى سوريا وسيستمر لمدة 6 أيام على الأقل ، وسيرافق المنخفض هطولات ثلجية و مطرية ستطال جميع المناطق في سوريا ولبنان وبفترات منختلفة .

وحذّر كيلاني من تشكل السيول والفيضانات نتيجة الكميات الكبيرة من الهطول والذي ستؤدي إلى إمتلاء 70 % من السدود في سوريا .

أما عن الثلوج ، فأوضح كيلاني أن الهطول سيبدأ تراكميا ً بدءا ً من 900- 1000 متر وقد تمتد إلى 700 متر ، وتنتهي العاصفة بوصول الصقيع والجليد إلى ارتفاع 500 متر .

وسيترافق ذلك مع انخفاض كبير على درجات الحرارة في أغلب المناطق السورية ، على أن تصل لدون الصفر في المناطق الجبلية .

وكانت شهدت عدد من دول الشرق الأوسط منخفضا جويا حادا أدى إلى تساقط الثلوج وهبوب الرياح العاتية، ما تسبب في تعطيل الدراسة والدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بسبب صعوبة التنقل.

ونبهت حينها هيئات الأرصاد في تلك الدول، المواطنين من المنخفض الجوي، وحذرتهم في حال الضرورة من التنقل إلى توخي الحيطة وأقصى درجات الحذر.

وتساقطت حينها الثلوج في لبنان بشكل غير مسبوق وعلى ارتفاعات متدنية شمالاً ووصلت سماكة الثلوج إلى مستويات كبيرة.

كما شهدت مناطق عدة في لبنان إنخفاض كبير في درجات الحرارة وصلت في بعض المناطق إلى ما دون 5 تحت الصفر.

وفي المناطق الساحلية شهدت بعضها سرعة رياح غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 100 كيلومتر ما ادى إلى اضرار كبيرة في الممتلكات إلى جانب إرتفاع موج البحر .

كما شهدت مناطق أخرى حدوث فياضانات وتجمع كبير للمياه ما أدى إلى توقف السير وعدم تمكن الناس من قيادات المركبات بسبب الأمطار الغزيرة والمياه التي جعلت من الطرقات مستنقعات.