بالفيديو والصور: لبنان يحترق والنيران من الشوف إلى المتن وصولاً إلى الشمال منذ الليل وحتى الصباح

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لبنان يحترق، ولا تزال النيران المندلعة حتى الساعة في المشرف، تشكل خطرا على حياة السكان، بسبب ألسنة النار التي اقتربت من المباني السكنية.

وفي المتن اندلع حريق كبير في حرج ​المتن​ المقابل لمنطقة ​جعيتا​ ووصل الى محيط المنازل في قرنة ​الحمرا​ و​الدفاع المدني​ يعمل على اخماده.

ومن المتن إلى الشمال حيث اندلع حريق كبير في بساتين بلدة دير دلوم في قضاء عكار أتى على أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة في المحلّة، كما اندلعت 4 حرائق في بلدة كروم عرب، حيث أتت النيران على مساحات كبيرة من الأراضي وكادت تلامس المنازل، وفقًا لما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن رئيس البلدية عبود سليمان.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن قوة من فوج إطفاء بيروت توجهت للمؤازرة في اخماد النيران التي اندلعت، وسيبقى فوج إطفاء بيروت “في أعلى جهوزية لتقديم المساعدة ومد يد العون”، وذلك بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وبعدما هبّت الرياح الحارة التي تأثر بها لبنان وتسببت في اشتعال النيران في مرتفعات في منطقة الدبية.

بالعودة إلى حريق المشرف، سجل نزوح عدد كبير من الاهالي.

واعلن الدفاع المدني عن اصابة اربعة من عناصره اثناء اخماد الحرائق.

وفي حديث عبر “لبنان الحر”، اعلن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار عن اكثر من 104 حرائق على الاراضي اللبنانية خلال الساعات الـ 24 الماضية۔

من جهتها، افادت رئاسة مجلس الوزراء عبر “تويتر” بأنّ هيئة مكافحة الكوارث تعقد اجتماعاً عند الساعة العاشرة من قبل الظهر في السراي ‏الكبير تحضره وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لمتابعة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق والبحث في سبل مكافحتها.‏

واندلع صباح اليوم الثلاثاء حريق كبير في حرج ​المتن​ المقابل لمنطقة ​جعيتا​ ووصل الى محيط المنازل في قرنة ​الحمرا،​ وعمل ​الدفاع المدني​ على اخماده.

المنظر مهيب ! فكيف هي جهنم !!

اللهم أنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل .. #لبنان_يحترق pic.twitter.com/I8alJ9ikW4 — M’ (@_mema7sum) October 15, 2019