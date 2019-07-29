لبنان يقترب من تصنيف دولي سلبي جديد

تحدثت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” عن انّ لبنان يقترب من لحظة تصنيف سلبي جديد له، من قبل المؤسسات الدولية، وتحديداً عبر تقرير التصنيف المنتظر من قبل وكالة “ستاندرز اند بورز” في 23 آب المقبل.

وبحسب معلومات لصحيفة “الجمهورية”، فانّ اشارات التصنيف الائتماني السلبي للبنان التقطها أحد الوزراء اللبنانيين، خلال مراجعة له قام بها في فترة سابقة، بتكليف من مستويات مالية رسمية، مع معنيين في تلك الوكالة، وجاء بجواب سلبي وتمّ ابلاغه الى المراجع الرسمية، التي ابدت مخاوف جدّية مما تترتب عليه هذه الخطوة، لو حصلت، من مخاطر.

ويتزامن ذلك، مع معلومات تردّد انّها وردت الى جهات رسمية في الدولة، تفيد بأنّ المبعوث الفرنسي المكلّف متابعة تنفيذ مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان، كان بصدد زيارة يقوم بها الى بيروت في هذه الفترة، الّا انّ هذه الزيارة قد تأجّلت الى وقت لاحق، ربما الى آخر شهر آب المقبل، اي الى ما بعد صدور تقرير “ستاندرز اند بورز”.

المصدر صحيفة الجمهورية