وزيرة الداخلية ريا الحسن
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لبنان ينتفض.. ريا الحسن ترفض الوقوف أمنياً بوجه الثوار

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أكدت معلومات انه “طُلب من وزيرة الداخلية ريا الحسن أن تدخل قوى الأمن الداخلي في عملية فض التظاهرات”.

واضافت المعلومات للـ”LBCI”، “الحسن رفضت القيام بأي اجراء أمني تجاه المعتصمين لا سيما أنه كان قد طُلب منها استخدام المدافع المائية”.

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وتستمر التظاهرات لليوم السابع في كل المناطق اللبنانية، ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة والنظام، نظراً للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ولا تزال معظم الطرقات مقفلة، وسط غضب المحتجين العارم وخصوصاً بعد رفض مجلس الوزراء الاستماع الى رغبة اللبنانيين بالاستقالة.

وأقفلت المدارس والجامعات أبوابها اليوم الاربعاء، كما المصارف، والمؤسسات العامة وبعض محطات البنزين لنفاذها من الفيول، بناءً للتطورات الأخيرة.​

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