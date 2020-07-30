لجنة طوارئ القلمون: سنوقع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية

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اعلنت لجنة طوارئ القلمون انها بصدد توقيع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية لأهل البلدة بسبب ازدياد الطلب على اجراء فحص الكورونا.

و ستقوم اللجنة بتأمين الممرضين لأخذ العينات و المستلزمات الطبية عبر الصليب الاحمر اللبناني. ودعت ابناء البلدة المخالطين لاحد الحالات المصابة تعبئة الاستمارة عبر الرابط ادناه و سيتم الاتصال بمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاحقا لتحديد موعد اخذ العينات.

كما و تذكر اللجنة بضرورة التزام الحجر 14 يوما لأي حالة مخالطة.