لجنة طوارئ القلمون: سنوقع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية
اعلنت لجنة طوارئ القلمون انها بصدد توقيع اتفاق تعاون مع جامعة البلمند لاجراء فحوص عشوائية لأهل البلدة بسبب ازدياد الطلب على اجراء فحص الكورونا.
و ستقوم اللجنة بتأمين الممرضين لأخذ العينات و المستلزمات الطبية عبر الصليب الاحمر اللبناني. ودعت ابناء البلدة المخالطين لاحد الحالات المصابة تعبئة الاستمارة عبر الرابط ادناه و سيتم الاتصال بمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاحقا لتحديد موعد اخذ العينات.
كما و تذكر اللجنة بضرورة التزام الحجر 14 يوما لأي حالة مخالطة.