ليونة من جنبلاط مع مبادرة برّي

اكدت معلومات “اللواء” ان العشاء الذي دار بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، مساء أمس الثلاثاء في بيت الوسط، استغرق وقتاً ليس بقصير، وكان الطبق السياسي، مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي عرضها على الحريري أمس الأوّل، واتفق ان يسوقها الحريري مع جنبلاط.

وذكرت المعلومات ان جنبلاط أبدى ليونة في التعامل مع مبادرة برّي.

وكشفت مصادر المعلومات ان المبادرة المطروحة تقضي بعرض قضية قبرشمون على مجلس الوزراء، ضمن معادلة تصويت 15مقابل 15 صوتاً، الأمر الذي يعني ان لا قرار يتخذ، وإذا ما اعيد التصويت يصبح ضم قضيتي الشويفات وقبرشمون إلى المجلس العدلي معاً.

المصدر اللواء