ما حقيقة ما تم تداوله عن عودة بهاء الحريري الى بيروت.. وما علاقة مطار القليعات؟

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نشرت الإعلامي اللبناني جيري ماهر على حسابه في تويتر اليوم 19\11 تغريدة تطرقت فيه بالحديث عن الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري.

وقال جيري ماهر في التغريدة : يتحدث البعض عن أن ⁧‫#بهاء_الحريري‬⁩ سيصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت قريباً، ولكن الحقيقة أن الشيخ لم ولن يزور بيروت لأي أسباب الآن وبحسب المعلومات المتداولة فإنه إن قرر القيام بمثل هذه الزيارة فإنه سيفضل الهبوط في ⁧‫#مطار_القليعات‬⁩ الذي يستحق أهل الشمال أن يكون على أرضهم.‬⁩

يتحدث البعض عن أن #بهاء_الحريري سيصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت قريباً، ولكن الحقيقة أن الشيخ لم ولن يزور بيروت لأي أسباب الآن وبحسب معلوماتي فإنه إن قرر القيام بمثل هذه الزيارة فإنه سيفضل الهبوط في #مطار_القليعات الذي يستحق أهل الشمال أن يكون على أرضهم. #جيري_ماهر pic.twitter.com/iCl2rLsPB1 — Jerry Maher (@jerrymahers) November 19, 2019

وكانت مواقع اعلامية وحسابات على مواقع التواصل تابعة لجهات سياسية محسوبة على ميشال عون وجبران باسيل وفريق حزب الله.

وتداول بعض الحاقدين على مشروع رفيق الحريري خبر عن ترشيح بهاء الحريري لرئاسة الحكومة في لبنان.

وقام الإعلامي اللبناني جيري ماهر بنشر تغريدات تؤكد بأن بهاء الحريري لم يكن يوماً من الأيام باحثاً عن السلطة أو المناصب في لبنان.

يتداول البعض خبراً عن ترشيح #بهاء_الحريري لرئاسة وزراء لبنان، وهذا الكلام غير صحيح وهو ضمن حملة يتم العمل بها من قبل بعض الحاقدين على الشهيد رفيق الحريري. بهاء الحريري لم يكن في يوم من الأيام من الطامحين للسلطة في لبنان وهو لم يقم بزيارة البلد منذ اكثر من ١٠ سنوات. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) November 17, 2019

#بهاء_الحريري لم يقم بزيارة بيروت منذ حوالي ١٠ سنوات كي لا تتم ترجمة الزيارة إلى لبنان على أنها تدخل بالسياسة الداخلية، ولكن بعض الذين تخلوا عن مشروع رفيق الحريري يحاولون بإستمرار الزج بإسمه في بازارات سياسية يرفضها ويرفض الدخول بها ولم يكن في يوم من الأيام جزء منها. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) November 17, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بعض الجهات المشبوهة بنشر مثل هذه الرسائل والتصريحات المغرضة التي تتحدث فيها عن مساعي بهاء الحريري للوصول إلى رئاسة الحكومة, والتي لها أهدافها الجلية من خلال نشر هذه الشائعات بين الفينة والأخرى.