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ما هو السلاح الجديد الذي يستخدمه "الحزب" لأول مرة ؟

منذ 38 دقيقة
عنصر من حزب الله

عنصر من حزب الله

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قال الجيش الإسرائيلي إن خلية تابعة لحزب الله أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية فوق جنوب لبنان، الأحد.

وبحسب الجيش، لم تتعرض الطائرات لأي تهديد خطير من الهجوم.

لكن يبدو أن هذا هو أول استخدام للصواريخ المضادة للطائرات في لبنان ضد الطائرات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب قبل 8 أشهر.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه هاجم بسرب مسيّرات انقضاضية ما وصفه بمقر القيادة المستحدث للفرقة 146 شرق نهاريا، مؤكدا إيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

وأضاف أنه استهدف موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة راميم، ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم.

وأفاد بأنه قصف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون، وأوقع من بداخله بين قتيل وجريح، كما استهدف مبنيين يتمركز فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.

كما قال إنه استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

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