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ما هي العناوين الأساسية للقاءات الحريري في واشنطن؟

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ذكرت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ”اللواء” ان اللقاء مع وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي كان جيداً وأبدى المسؤول الأميركي ارتياحه لسياسة مصرف لبنان وما تقوم به المصارف اللبنانية.

وعلمت “اللواء” ان العناوين الأساسية للقاءات أتت على الشكل التالي:

1- وضع لبنان تجاه ما يجري في المنطقة، للحؤول دون فرض اجندات توطين، أو ما له علاقة بالنازحين السوريين، وأن يكون أي حل على حساب لبنان.

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2- ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في ضوء مهمة ساترفيلد، وما حققته.

3- إعطاء دفع لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، خاصة في ضوء إقرار الموازنة والاصلاحات.

4- موضوع العقوبات التي تطال جهات لبنانية لا سيما مقربين من حزب الله.

 

المصدر اللواء

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