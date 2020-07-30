متحدون: المحامي عليق تقدم بدعوى قضائية ضد بنك لبنان والمهجر لاقتطاع نسبة من الأموال المحولة من الخارج

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أعلن “تحالف متحدون” في بيان، أن “المحامي رامي عليق تقدم اليوم بأمر على عريضة أمام القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في الأمور المستعجلة، ضد بنك لبنان والمهجر ممثلا بمروان ناصر بصفته مدير الفرع وبصفته الشخصية، سجلت برقم 510/2020، وذلك على خلفية اقتطاع نسبة 6 بالألف من قيمة الأموال المحولة من الخارج.

بالدولار (Fresh Money)، لما في ذلك من مخالفة فاضحة لنص التعميم رقم 150 الصادر عن مصرف لبنان بشأن سحب الأموال من دون تكبد فوائد وعمولات إضافية أو وضع أي قيود عليها”.