متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت علقوا إضرابهم بعد اجتماعهم مع وزير الأشغال

أعلن رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد تعليق الاضراب الذي بدأه التجمع صباح اليوم لتعديل أجور الآليات العائدة للمتعهدين.

وقال عواد بعد اجتماع عقده التجمع مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: “أبدى الوزير نجار اهتماما لمطالب التجمع وطلب منا تقديم اقتراحنا بموضوع تصحيح التعرفة وامكان دفع قسم منها بالدولار الاميركي وقسم آخر بالليرة اللبنانية وفقا لسعر المنصة، وان أي اتفاق يتم سيطبق على كل المرافىء اللبنانية، على ان يحيل اقتراحنا الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”.

أضاف: “بالنسبة للتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمعدات من جراء الانفجار، طلب الوزير منا تقديم المستندات اللازمة بالمعدات المدمرة وتحديد قيمتها ليصار الى بحثها مع الجهة المختصة أي الهيئة العليا للاغاثة. وعليه نعلن تعليق الاضراب بناء على تمني الوزير نجار”.