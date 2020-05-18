متى تنحسر موجة الحر التي تضرب لبنان؟

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لا تزال كتل هوائية حارة تضرب المنطقة بقوة وتؤدي الى طقس حار جدا خاصة جبلاً مع درجات حرارة فوق المعدلات بفارق كبير مع بقاء الرطوبة متدنية ورياح نشطة في بعض المناطق مما يزين من وخطر نشوب حرائق … وفي التفاصيل:

اليوم الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٦ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٤ درجة

٢- الرياح شمالية شرقية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

الاربعاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تنخفض قليلاً وتسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة (تلامس ٣٥ الى ٣٧ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

ومن المتوقع أن تنحسر موجة الحر السبت مع احتمال عودة الأمطار.