محافظ البقاع تابع موضوع الاصابات الجديدة بكورونا في مجدل عنجر

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تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده مع وزارة الداخلية والبلديات وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع جوزيب زاباتر، رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، مسألة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في الساعات الاخيرة في بلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط.

وتم تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف نازحين سوريين يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الاصابات في صفوف النازحين الى 16 إصابة بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري.

وأعطى أبو جوده توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وايلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ الحجر المنزلي. علما إنه أجريت فحوص ال PCR لجميع سكان المبنى.