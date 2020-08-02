محافظ النبطية يمنع بيع البنزين بالغالون إلا لأصحاب المولدات

اصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميما الى البلديات جاء فيه:

“نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد بما في ذلك ازمة المحروقات الخانقة، يشدد محافظ النبطية بالتكليف على البلديات ابلاغ اصحاب محطات الوقود ممارسة صلاحيتها الكاملة التي منحها اياها القانون لمنع بيع مادة البنزين بالغالونات على ان ينحصر بيعها للمركبات مباشرة، أو لمن يمتلك مولدا يعمل على البنزين اثبات ملكيته بواسطة افادة خطية صادرة عن البلدية. وذلك تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.