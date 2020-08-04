محافظ بيروت باكيا : 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا وما حدث أشبه بكارثة بهيروشيما

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لم يتمالك محافظ بيروت مروان عبود دموعه أثناء التعليق على انفجار عنبر 12 في مرفأ بيروت، والذي هز العاصمة اللبنانية،.

وقال عبود، في تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف “كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه”، مشيرا إلى أن الانفجار “يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي”.

وتابع “ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان”.

وبكى عبود أثناء قوله “ما يحصل للشعب اللبناني كثير”. وختم حديثه بالقول “أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء”.