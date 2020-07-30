محافظ بيروت دعا الى وقف استقبال المواطنين في مراكز البلدية

محافظ بيروت
محافظ بيروت

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أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود في بيان “وقف استقبال المواطنين في مراكز البلدية حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين من عدوى كورونا”.

وجاء في بيان وزعته دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت: “إن محافظ بيروت، وحرصا منه على صحة المواطنين والعاملين في بلدية بيروت وبسبب الوضع المستجد وتجنبا لإلتقاط عدوى الكورونا، يعلن بصورة موقتة، ولحين إحتواء هذا الوباء، وقف إستقبال أصحاب العلاقة ، في مراكز البلدية للمراجعة بعاملاتهم بحيث يمكنهم الإستعلام عن مصيرها عبر الهاتف وقد أوعزنا إلى جميع الموظفين إعطاء ذلك الأولوية”.

وفي المقابل، هنأ عبود اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك.

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