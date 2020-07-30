محافظ بيروت طلب وقف التجمعات لأشخاص يفترشون الأرض من جنسيات مختلفة

محافظ بيروت
محافظ بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتابا للجهات المعنية لمنع التجمعات لأشخاص من جنسيات مختلفة يفترشون الأرض في بعض أحياء العاصمة دون توفر أدنى شروط الصحة العامة.

وصدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، البيان الآتي:

“في إطار الكشف الدوري الذي تقوم به وحدات بلدية بيروت لا سيما لجنة الكورونا على أحياء العاصمة، تبين وجود أشخاص من جنسيات مختلفة يفترشون الأرض في بعض أحياء العاصمة دون توفر أدنى شروط الصحة العامة مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة سكان مدينة بيروت في ظل إنتشار الأمراض والأوبئة لا سيما فيروس covid – 19 بشكلٍ سريع.

وبناء عليه وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتابا للجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للصلاحية لوقف انتشار هذه الظاهرة”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

محافظ بيروت دعا الى وقف استقبال المواطنين في مراكز البلدية

سقوط سيارة من على جسر أبو علي الى مجرى النهر في طرابلس

الهلال الأحمر الاماراتي يطلق حملة مشروع الأضاحي في لبنان

الوزير نعمة طلب بكتاب الى وزير الطاقة الامتناع عن تسليم مادتي النفط والمازوت للشركات…