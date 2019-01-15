محاولات ليبية لنقل الجلسات العربية من بيروت

افادت جريدة “الحياة” ان رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق ابراهيم الجرارى بعث برسالة إلى الأمين العام لاتحاد غرف التجارة العربية خالد حنفى رداً على دعوة الأول له، إلى حضور منتدى القطاع الخاص العربى التحضيري لقمة بيروت غداً (يتحدث فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) “ونظراً لما تعرضت له بلادي من إهانة فى تمزيق علم الدولة الليبية ذات السيادة، ومنع الوفد الليبى من المشاركة ومنع دخول اتحاد المصنعين ورؤساء الغرف التجارية، ورجال الاعمال من دخول لبنان والتهديد والوعيد للوفد الليبى من قبل اطراف بدولة لبنان، لن نرضى بذلك ابداً ولن نشارك فى اي قمة او منتدى يعقد على ارض لبنان مستقبلا، ونطالب بنقل مقر اتحاد غرف التجارة للبلاد العربية من بيروت إلى القاهرة فى أسرع وقت، رداً على تصرفات الدولة اللبنانية”.

المصدر الحياة