مرتضى: قمنا بالآلية لضبط الأمور وكي لا تُخزّن الأعلاف أو تهرّب

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أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى أنه كان هناك الكثير من الشكاوى حول الأعلاف المدعومة وبما أنها متوفرة في الأسواق وضعنا آلية كي نضبط هذه الأسواق وكي لا يكون المزارع رهينة التجار.

وقال مرتضى من الوزارة: “قمنا بهذه الآلية لضبط الأمور وكي لا تُخزّن الأعلاف أو تهرّب وقد قمنا بجولة لمعرفة الكمية الموجودة والمخزنة وكلّ الأعلاف المتوفرة في الأسواق مدعومة”.

وأضاف: “المزارعون يحتاجون لمادة المازوت ونبحث في آلية حول كيفية حماية المستهلك وطريقة حصوله على المازوت المدعوم لأننا لن نسمح في أن يترك المزارع في هذه الأزمة ونطمئن أن هذا الموضوع تمّ وضع اليد عليه ولن نسمح لأحد بالإحتكار أو التلاعب بالأمن الغذائي”.

وعن أزمة ازمة المازوت، تابع مرتضى: “اجريت اتصالات مع غجر ونبحث بآلية لكيفية حماية المزارع حتى يتمكن من الحصول على مادة المازوت بسعرها المدعوم”.