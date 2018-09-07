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مرجع أمني كبير: لبنان مستقرّ أمنيا

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أكد مرجع أمني كبير أن “لبنان مستقرّ أمنيا ، والكلام عن تهديدات أمنية هو في اطار الضغط عليه ليس إلّا، كون هناك ملفات حسّاسة يحتاج فيها لبنان الى تحديد موقفه، وفي مقدمها كل ما يتعلق بـ”حزب الله” وإيران والوضع الإقتصادي”.

واضاف المرجع الأمني لصحيفة “الجمهورية”: “انّ إشارات الضغط واضحة، وليس آخرها ما أوردته قناة FOX NEWS الأميركية حول قيام إحدى شركات الطيران الإيرانية بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتحذير واشنطن رعاياها من زيارة لبنان بحجة الاخطار السائدة على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية وعلى الحدود الشرقية”.

 

المصدر صحيفةالجمهورية

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