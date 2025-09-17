استقبل وزير الإعلام، بول مرقص، الأمين العام لملتقى الإعلام العربي ماضي الخميس والناقد الفني جمال فياض، في إطار التحضير لـ”الدورة الحادية والعشرين للملتقى”، التي ستقام للمرة الأولى في بيروت تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وقال الخميس بعد اللقاء:

“عقدنا الاجتماع التحضيري استعداداً لانطلاق الملتقى الإعلامي العربي في دورته الاستثنائية 21 يومي 29 و30 تشرين الأول، تحت عنوان ‘الإعلام والتنمية: شركاء الحاضر وتحالف المستقبل‘.”

وأضاف: “الدعوة قائمة لكل من يرغب بالمشاركة، ولاسيما الشباب وطلاب الإعلام، وسيكون للملتقى دور نوعي في مسار الإعلام في لبنان“.

بدوره أكد مرقص:

“ستكون بيروت منصة دائمة لانطلاق الكثير من المبادرات المهمة.”

كما التقى مرقص رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان لمناقشة التعاون بين الوزارة والبلدية في مشاريع إعلامية وثقافية، واستقبل وفداً من “نقابة مصممي الغرافيك” لمناقشة التعديلات على قانون الإعلام ورعاية البرانش الذي تنوي النقابة تنظيمه تكريماً للإعلام اللبناني.

وزار الوزير أيضاً رجل الأعمال سامر كبارة، الذي أشاد بدوره في دعم الإعلام ومكافحة الصفحات والمواقع غير المرخصة، مؤكداً على أهمية التعاون لإنجاح المؤتمر الإعلامي المقبل في بيروت.