بالفيديو: “مزحة” عن البطريرك المتوفى بطرس صفير تُشعل لبنان.. والقضاء يتحرك

ما كانت استراحة التعزية بالبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير تفرض نفسها على اللبنانيين، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرّب، يظهر رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر قبيل بدء مؤتمره الصحافي يتحدث فيه عن البطريرك صفير بطريقة مهينة.

وبعد انتشار الفيديو مساء الجمعة بشكل واسع على مواقع التواصل بين اللبنانيين، توالت ردود الفعل المنددة والمستنكرة لما تفوّه به، وصولاً إلى دعوته للاعتذار والاستقالة من منصبه.

وطالب نواب من حزب “القوات اللبنانية” وقوى سياسية أخرى الأسمر بالتخلّي عن موقع المسؤولية في الاتحاد العمّالي العام، لأن مثله على حدّ رأيهم لا يؤتمن على أي مسؤولية.

“مجرد مزاح”

في المقابل، سارع الأسمر إلى إصدار بيان أشار فيه إلى “أن كلامه أتى في معرض المزاح، وقبل بدء التصوير أثناء مؤتمر صحافي، إلا أن بعض المغرضين قاموا بتسريبه عمداً”، مؤكداً “أنه يكنّ للبطريرك الراحل جزيل الاحترام، ولجميع المقامات الدينية”.

كما قال إن كل ما صدر عنه “ليس إلا زلّة لسان أملك الجرأة للاعتذار عنها، وأضع اعتذاري هذا بتصرّف البطريرك الراعي، رأس الكنيسة المارونية التي لي شرف الانتماء إليها”.

شكوى قضائية

من جهته، أكد النائب عن “القوات اللبنانية”، وهبي قاطيشا، لـ”العربية.نت” “أن ما ساقه الأسمر من إهانات بحق بطريرك كبير لا يُغتفر، ولن نكتفي بالمطالبة باستقالته بل إننا في صدد تقديم دعوى ضدّه”.

وقال “لا يجوز تناول البطريرك صفير رحمه الله بهذا المزح الثقيل، واعتذار الأسمر غير مقبول ولا يكفي، وأقلّ الأمور أن يستقيل من رئاسة الاتحاد العمّالي العام”.

النيابة العامة تتحرك

إلى ذلك، استدعى كلام الأسمر تحرك النيابة العامة التمييزية.

وغرّد وزير العدل ألبير سرحان على حسابه على تويتر قائلا: “من المؤسف أن يتم التعرض بهذا الشكل المستنكر لقامة وطنية ودينية كبيرة كالبطريرك صفير، لاسيما أنه أصبح في دنيا الحق. النائب العام التمييزي بالإنابة تحرّك وكلّف قسم المباحث الجنائية المركزية لمباشرة التحقيقات، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

لم نسمع المزحة!

ومع أن الأسمر الذي برّر كلامه في حق البطريرك صفير بأنه زلّة لسان، كان محاطاً بأعضاء من الاتحاد العمّالي العام أثناء تفوّهه بما قال وظهر عدد منهم في الفيديو المُسرّب وكأنهم تفاعلوا مع “المزحة”، إلا أن نائبه حسن فقيه الذي كان موجوداً على يمينه قال لـ”العربية.نت” ” كنّا على المنصة إلى جانبه من أجل تلاوة بيان يتعلّق بالأوضاع المعيشية المرتبطة بمناقشات مشروع الموازنة في الحكومة، إلا أننا لم نسمع ما قاله ولم نكن جزءاً من المحادثة ولا التفاعل معها، وإلا لكنت رفضت ذلك”.

إلى ذلك، دعا إلى “التروّي والهدوء”، مضيفاً “لا بد من معالجة ما حصل، ويكفي أن نتذكّر المشهد الوطني الجامع الذي احضتنه بكركي في مأتم البطريرك صفير لنقارب الموضوع بكل حكمة ومن دون ضجيج، والاعتذار الذي قدّمه الأسمر على الملأ أمر مهم يجب أخذه في الاعتبار”.

كما أكد فقيه “أن وفداً من الاتحاد سيزور بكركي في الساعات المقبلة أولاً لتقديم التعازي بالبطريرك صفير، وثانياً لتقديم اعتذار إلى البطريرك الراعي”.

المصدر: العربية