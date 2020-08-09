مسؤول أميركي يزور بيروت… المساعدات لن تمر بالحكومة اللبنانية

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أكد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة، جون بارسا، أنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى بيروت، لتقييم الوضع على الأرض وجهود الإغاثة مع فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، الذي يقود الفريق الأميركي للمساعدة هناك، بحسب ما ذكر موقع “الحرة”.

وقال إنه سيلتقي بشركاء الوكالة الذين يسلمون المساعدات الإنسانية والصحية في بيروت، وأضاف بارسا أن الوكالة قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم جهود الرد على هذه الكارثة، مما يرفع حجم المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة من الشعب الأميركي للبنان إلى 594 مليون دولار منذ سبتمبر 2019.

وأوضح بارسا أنه وخلال وجوده في بيروت، ستصل المساعدات الطبية التي سينقلها الجيش الأميركي لدعم عمليات الإنقاذ الطبية.

وكشف أن هذه المساعدات ستسلم إلى مستشفيات عدة من بينها مستشفى رزق العائد للجامعة الأميركية اللبنانية، والمركز الطبي التابع للجامعة الأميركية.

وشدد بارسا على أن المساعدات الأميركية لن تصل حتما إلى الحكومة اللبنانية، ولكنها ستذهب إلى الشعب اللبناني عبر الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية.

وقال لـ”الحرة”: “مساعداتنا الإنسانية ستصل إلى سكان بيروت والشعب اللبناني الذين هم بحاجة لها، ولن تكون خاضعة لسيطرة الحكومة اللبنانية”.