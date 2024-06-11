الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مسؤول إسرائيلي: الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق أهدافها

منذ ساعة واحدة
جثامين شهداء في غزة - رويترز

جثامين شهداء في غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.

وتابع “الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل”.

وفي آخر المستجدات قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر في الأردن “تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء..”.

وأضاف “وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار لبنان

الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية ترحّب بمشروع قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة
نجيب ميقاتي
ميقاتي من الأردن: لبنان مستعد لإغاثة مصابي غزة في مستشفياته
عناصر من الجيش اللبناني
الجيش يكشف حصيلة التدابير الأمنية خلال أيار 2024

الأكثر قراءة

قوى الأمن الداخلي في لبنان
قُصر يعتدون جنسياً على قُصر بجنوب لبنان.. وقوى الأمن تتحرك
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟