مستشفى أوتيل ديو أطلق خطة الكوارث وبدأ العمل بها وفقا لخطة عمل مجهزة

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اعلن مستشفى أوتيل ديو في بيان انه “اطلق خطة الكوارث وبدأ العمل بها وفقا لخطة عمل مجهزة”، وقال: “قلوبنا مع عائلات الضحايا والمصابين والمتضررين في هذه الكارثة الكبرى. إن فرقنا ملتزمة كالعادة بتلبية النداء على الأرض منذ الدقيقة الأولى، على الرغم من الأضرار المادية التي لحقت بالمستشفى.

إن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس بحاجة إلى مساعدتكم العاجلة في مواجهة هذه الكارثة لتأمين معدات الرعاية الطبية والأجهزة الطبية الحيوية.

لتبرعاتكم: https://www.hdf.usj.edu.lb/donation.php”.