مستشفى الحريري: إجراء 365 فحصاً ورقم المتعافين مستقر على 191

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19

أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال ال24 ساعة المنصرمة، بلغ 365 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 64 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي نقلت من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15 حالة.

وذكر أن عدد حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه، بقي على حاله أي 191 حالة شفاء، في ظل عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم تسجيل حالات حرجة جديدة.

وطلب “لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

وذكر بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للاستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897961”.