مستشفى الحريري نعى حيدر ودقيقة صمت عن روحها

دقيقة صمت عن روح الممرضة زينب حيدر
دقيقة صمت عن روح الممرضة زينب حيدر

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

نعى الجسم التمريضي والطبي والإداري في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، زينب حيدر، “الممرضة الشهيدة الأولى في لبنان التي ذهبت ضحية وباء كورونا صباح اليوم”.

وذكر البيان أن حيدر “ممرضة كانت تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا”، لافتا إلى “الوقوف دقيقة صمت عن روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير”.

وتقدمت أسرة المستشفى بـ “أحر التعازي من أهل الفقيدة”، سائلة الله أن “يلهم أهلها الصبر والسلوان”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

المجذوب وقع جداول مستحقات المعلمين المتعاقدين للمواد الاجرائية والمستعان بهم

دياب غادر بعبدا..والمشاورات مستمرة

الدفاع المدني: 389 مهمة خلال 96 ساعة

فحوص PCR في البارد