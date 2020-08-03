مستشفى الحريري نعى حيدر ودقيقة صمت عن روحها

نعى الجسم التمريضي والطبي والإداري في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، زينب حيدر، “الممرضة الشهيدة الأولى في لبنان التي ذهبت ضحية وباء كورونا صباح اليوم”.

وذكر البيان أن حيدر “ممرضة كانت تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا”، لافتا إلى “الوقوف دقيقة صمت عن روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير”.

وتقدمت أسرة المستشفى بـ “أحر التعازي من أهل الفقيدة”، سائلة الله أن “يلهم أهلها الصبر والسلوان”.