مستشفى الهراوي يعلن التوقف عن إجراء فحوص الـ PCR لـ 3 أيام

مستشفى الياس الهراوي
مستشفى الياس الهراوي

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استنكرت إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة ما آلت اليه الأمور في الأيام الماضية، وخصوصًا التصاريح والمواقف المعلنة.

وأكّدت ادارة المستشفى في بيان تفهمها البلبلة والعتب التي أحدثتها النتائج الصادرة ولكن لا تتفهم التعدي المتعمّد على مؤسسة رسمية تؤدي الخدمة العامة كانت ولا زالت الخط الدفاع الأول عن المنطقة وصحة المواطن منذ بدء جائحة كورونا.

واستهجنت إدارة المستشفى هذا التركيز والتعدي المعنوي على هذا الصرح الطبي، معلنة وضع هذا الملف بعهدة وزارة الصحة العامة والقضاء المختص لتبيان كافة الملابسات وعليه التوقف عن العمل في مختبر الكورونا وعدم إجراء فحوصات الـ PCR لمدة ٧٢ ساعة.

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