مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل صوتية بالقرب من منزل في عيتا الشعب

منذ 46 دقيقة
عيتا الشعب

عيتا الشعب

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قبل قليل قنبلة صوتية بالقرب من أحد المنازل المأهولة في بلدة عيتا الشعب، فيما سبق ذلك مساء اليوم إلقاء قنبلة أخرى على البلدة نفسها.

وجاءت هذه التطورات بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية، اليوم، عملية تمشيط بأسلحة رشاشة في أطراف بلدة كفرشوبا، بحسب ما نقلت قناة “العربية”.

وتأتي الأحداث في سياق سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني، إذ استهدفت غارات سابقة مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص في حي كسار زعتر، بينما قُتل شخص في غارة على سيارة بمنطقة طير هرما في محافظة صور.

