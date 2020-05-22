مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز تعتذر عن اقامة صلاة الجماعة بالفطر بسبب “كورونا”

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

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أعلنت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز اعتذارها عن إقامة صلاة الجماعة بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي لسبب جائحة كورونا.

ودعت “المؤمنين للمحافظة على الصلاة والتضرّع إلى الله تعالى بالدعاء لأنه خير مسؤول وأعظم مأمول”.
وسيوجّه شيخ العقل رسالته بهذه المناسبة المباركة ويعتذر عن تقبّل التهاني، “سائلينه تعالى أن يعيد هذه المناسبة في ظروف أحسن حالاً على وطننا وأمتنا”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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