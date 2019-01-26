مصادر بعبدا: التوازن بنوعية الحقائب لن يؤثر على التركيبة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

فيما كثر الحديث انه في حال لم تؤلف الحكومة الاسبوع المقبل يمكن الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال، أوضحت مصادر مقربة من قصر بعبدا أن “امكان اعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال غير مطروح ولا يحظى بإجماع كل الجهات المعنية”، مشيرةً الى “ضرورة عدم فقدان الأمل بتشكيل الحكومة، لا سيما ان المساعي متواصلة والاتصالات لا تزال مستمرة”.

المزيد من الأخبار

الحريري لجعجع: نؤيد ما تؤيدونه

لهذا السبب سيمنح حزب الله “الثلث المعطّل” لباسيل؟

ولفتت المصادر لصحيفة “الحياة” الى ان “فور الوصول الى مرحلة تشكيل الحكومة، سيتم التواصل مع “اللقاء التشاوري” من أجل حسم الاسم الذي سيمثل هذا اللقاء”. واشارت الى ان “بعدما كان رئيس الجمهورية قد سهل مسار تشكيل الحكومة بإعطاء اللقاء، وزيرا من حصته، فيجب لا بل من الضرورة وجود توازن بنوعية الحقائب، من دون أن يؤثر ذلك على التركيبة الحكومية ككل”.

 

المصدر الحياة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

الحسيني: عون “علّم” باسيل

أخبار لبنان

دمشق لا تريد عودة النازحين

أخبار لبنان

موسكو لدمشق: لعدم التدخل بشؤون لبنان

أخبار لبنان

باسيل سلم باستحالة حصوله على “الثلث الضامن”

أخبار لبنان

تفاؤل حكومي وعقدة “التشاوري” على حالها

أخبار لبنان

باسيل يريد البيئة بدل الثلث المعطل؟