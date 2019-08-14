أخبار لبنان

مصالحة بين جنبلاط ونصرالله؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

علمت “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيتحرّك قريباً جداً في سياق مبادرته لعقد مصالحة بين “حزب الله” والحزب التقدمي الاشتراكي، ومن خلالهما بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط.

وقالت مصادر “حزب الله” لـ”الجمهورية”، انّ “امر المصالحة مع الحزب الاشتراكي في عهدة الرئيس بري”. وكشفت المصادر، انّ بري يعمل على ترتيب لقاء مصالحة بين الطرفين بما يعيد الامور الى وضعها الطبيعي.

المزيد من الأخبار

دولارات إيرانية مزورة في لبنان

واشنطن تحذر من تداعيات سلوك حزب الله وعقوبات على غير الشيعة

وعندما قيل للمصادر انّ اللقاء المرتقب بين الطرفين سيكون فاشلاً كاللقاء السابق، أكدت المصادر أن “اللقاء الاول لم يكن فاشلاً بل كان بداية، والكل وضع هواجسه على الطاولة، اما اللقاء الذي يُعد له الرئيس بري فهو الذي يُبنى عليه لعودة الامور الى طبيعتها”.

 

المصدر الجمهورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

“المستقبل”: الحريري بدّد التقديرات السلبية

أخبار لبنان

عون ينتظر الحريري

أخبار لبنان

حزب الله و”التيار” مستاءان من كلام الحريري

أخبار لبنان

واشنطن تعترض على أداء حزب الله وتدعم الجيش

أخبار لبنان

“الإشتراكي”: جعجع مرحّب به في الجبل بأي وقت

أخبار لبنان

مصادر “القوات”: ندعم الحريري ولبنان في المحور العربي والدولي