مصالحة بين جنبلاط ونصرالله؟

علمت “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيتحرّك قريباً جداً في سياق مبادرته لعقد مصالحة بين “حزب الله” والحزب التقدمي الاشتراكي، ومن خلالهما بين الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط.

وقالت مصادر “حزب الله” لـ”الجمهورية”، انّ “امر المصالحة مع الحزب الاشتراكي في عهدة الرئيس بري”. وكشفت المصادر، انّ بري يعمل على ترتيب لقاء مصالحة بين الطرفين بما يعيد الامور الى وضعها الطبيعي.

وعندما قيل للمصادر انّ اللقاء المرتقب بين الطرفين سيكون فاشلاً كاللقاء السابق، أكدت المصادر أن “اللقاء الاول لم يكن فاشلاً بل كان بداية، والكل وضع هواجسه على الطاولة، اما اللقاء الذي يُعد له الرئيس بري فهو الذي يُبنى عليه لعودة الامور الى طبيعتها”.

المصدر الجمهورية