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مصرف لبنان المركزي يسمح بسحب 150 دولارا شهريا من بعض الحسابات المفتوحة

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2024 8:05 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز من مصرف لبنان المركزي، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، أن المصرف أصدر تعميماً يسمح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر تشرين الأول 2019.

وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية.

وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل‭ ‬إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019.

وأضاف المصدر أن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر.

وأدى فساد النخبة الحاكمة وإسرافها في الإنفاق لسنوات إلى انهيار مالي في لبنان. وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، لم تنفذ الحكومة إصلاحات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حيوية لتعافي الاقتصاد اللبناني.

    المصدر :
  • رويترز

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